La Lazio si stringe attorno a Nicolò Rovella, pubblicando un messaggio di sostegno dopo l’annuncio del centrocampista, costretto a operarsi per risolvere definitivamente i problemi fisici che lo affliggono da settimane. Nel comunicato biancoceleste, però, spunta un dettaglio che non coincide del tutto con quanto dichiarato dal giocatore.

Il club scrive: “Tutta la famiglia laziale è al fianco di Nicolò Rovella. Apprezziamo la sua trasparenza e la maturità con cui ha condiviso un percorso non semplice. Fin dall’inizio, la scelta di evitare l’operazione e tentare la terapia conservativa è stata una decisione del giocatore, così come lo è oggi quella – altrettanto sofferta – di procedere con l’intervento".

La Lazio sottolinea come Rovella abbia affrontato il periodo più complicato con professionalità e attaccamento alla maglia, allenandosi e giocando anche convivendo con il dolore, sempre con l’obiettivo di aiutare la squadra. “Tutto l’ambiente biancoceleste lo aspetterà e lo accompagnerà passo dopo passo fino al suo ritorno in campo”, conclude la nota.

Una ricostruzione che contrasta parzialmente con quella fornita dallo stesso Rovella nel suo post social, in cui il centrocampista aveva spiegato:

“Dopo il derby, dove ho giocato in condizioni critiche, mi sono consultato a lungo con staff medico, società e famiglia, e insieme abbiamo deciso per la terapia conservativa.”