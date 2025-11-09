È Gianluca Manganiello l'arbitro designato per dirigere Inter-Lazio, match valido per l'undicesima giornata di Serie A. Il fischietto della sezione di Pinerolo ha come assistenti Berti e Cecconi, con Bonacina nelle vesti di quarto uomo. In sala VAR c'è invece Di Paolo, coadiuvato da Aureliano. Direzione di gara sotto la sufficienza per Manganiello che, nonostante la partita non sia nervosa, sbaglia più di un fischio e appare confuso nell'applicazione di un metro di giudizio uniforme e nella gestione dei cartellini. Corrette le decisioni negli episodi chiave.

8' - La punizione laterale di Dimarco va a cercare Lautaro, ma alla fine ad impattare la palla è Gila. Manganiello assegna rimessa dal fondo, sbagliando: era corner per l'Inter.

22' - Sarri protesta in maniera vistosa e ripetuta dalla panchina: Manganiello ammonisce il tecnico della Lazio.

27' - Timide proteste dell'Inter per un contatto in area tra Cataldi e Sucic: la spinta del laziale c'è ma è leggera, Manganiello valuta l'intensità lieve e fa proseguire dopo il silent check con la sala VAR.

32' - Fallo tattico di Akanji che trattiene Zaccagni per bloccare la ripartenza della Lazio: giallo giusto per il difensore dell'Inter.

37' - Sucic interviene in scivolata su Zaccagni, toccando anche il pallone: il centrocampista dell'Inter riceve un'ammonizione per imprudenza.

41' - Romagnoli interviene pulito e toglie palla a Lautaro, che poi sullo slancio va al fortuito ginocchio contro ginocchio: Manganiello lascia proseguire e Barella butta fuori il pallone, ma doveva fischiare fallo per la Lazio.

44' - Bastoni entra in scivolata sul pallone e poi frana su Isaksen: Manganiello fischia punizione per la Lazio, ma l'intervento era pulito sul pallone.

45' - Marusic sgambetta Dumfries che è proiettato in ripartenza: Manganiello concede il vantaggio e poi fischia calcio di punizione per l'Inter, ma dimentica di ammonire il terzino della Lazio.

46' - Calhanoglu entra in scivolata da dietro su Dia, ma non trova il pallone: Manganiello concede punizione alla Lazio senza estrarre il giallo perché l'intervento non è cattivo e perché l'attaccante è spalle alla porta, quindi l'azione non è codificabile come 'potenzialmente pericolosa'.

52' - Zaccagni parte sulla fascia, Dumfries lo spinge per bloccare la ripartenza: corretto il giallo per l'interista.

61' - L'Inter raddoppia con Bonny, che da due passi appoggia in rete il cross tagliato di Dimarco: il laterale nerazzurro parte in posizione regolare al momento dell'imbucata di Lautaro.

66' - L'Inter trova il 3-0 con Zielinski, ma Manganiello riceve la chiamata del VAR e annulla il gol dopo aver visto le immagini al monitor: punito il tocco di mano di Dimarco ad inizio azione.

72' - Carlos Augusto trattiene Zaccagni, che protesta oltre il limite con Manganiello per chiedere il giallo (che manca) all'indirizzo dell'avversario: ammonizione per il capitano della Lazio.

77' - La Lazio va vicinissima alla rete del 2-1 con il colpo di testa di Gila che sbatte sul legno e poi sulla linea di porta, senza però varcarla completamente: Manganiello conferma il 'no goal' con l'ausilio della Goal Line Technology.