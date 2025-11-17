Appiano Gentile oggi sarà aperto solo per pochi intimi. Si rivedranno al centro sportivo nerazzurro, infatti, solo Darmian, Di Gennaro, Mkhitaryan, Palacios e Dumfries. Come riferisce il Corriere dello Sport, i primi quattro proseguiranno il percorso riabilitativo intrapreso ormai da settimane, nella speranza di recuperare in fretta e definitivamente dai rispettivi infortuni. Di loro, quello che ha maggiori possibilità di essere in gruppo a stretto giro è Darmian.

Storia diversa per Dumfries. L'ex PSV si sottoporrà a una nuova seduta di fisioterapia per assorbire il fastidio alla caviglia sinistra con cui convive dalla gara con la Lazio (gli finì addosso Zaccagni dopo un fallo di Sucic): l'obiettivo è quello di giocare regolarmente il derby dal 1'. "Rimane ancora da capire se già domani pomeriggio, quando nel centro sportivo nerazzurro riprenderanno gli allenamenti per tutti, potrà aggregarsi al gruppo di Chivu - si legge -. Il tecnico rumeno ritroverà anche Lautaro e coloro che sono scesi in campo ieri al Meazza in Italia-Norvegia agli ordini di Rino Gattuso".

Giovedì, poi, il tecnico romeno riavrà finalmente il gruppo al completo, con particolare attenzione a Sucic e Akanji: entrambi, proprio come Calhanoglu, sono in diffida e, con la qualificazione di Croazia e Svizzera in cassaforte, potrebbero essere esentati da rischi cartellini e fatiche inutili. Da regolamento, però, la squalifica per la fase finale della competizione scatta solo in caso di cartellino rosso. "Diverso il caso di Calhanoglu, che dovrà affrontare i playoff con la sua Turchia: per questo, in ogni caso, Montella non avrebbe corso il rischio di schierarlo contro la Spagna", sottolinea il quotidiano romano.