Quello di domenica sarà il primo derby da allenatore per Chivu, che però con la maglia nerazzurra ne ha vissuti tanti. "Questo, nello specifico, sarà un derby di altissima classifica perché la sua Inter ha preso la vetta dopo lungo inseguimento e il Milan di Allegri è ancora lì, due gradini sotto: l’Inter di Chivu può passare dal +5, mazzata poderosa sul campionato e sui cugini, al controsorpasso che darebbe inquietudine per il futuro - spiega la Gazzetta -. Di nerazzurro vestito, Cristian ha giocato dieci volte contro il Milan per un totale di quattro vittorie, un pareggio e cinque sconfitte (una in una Supercoppa italiana in Cina)".

Con José Mourinho arrivò il suo derby preferito, lo 0-4 in trasferta nell’anno incantato del Triplete. Nella stagione successiva, con Leonardo al timone, è invece il ricordo più doloroso: 3-0 milanista e cartellino rosso per fallo su Pato al 54’. "L’allenatore del Diavolo trionfante si chiamava Max: adesso lo guarda da pari grado, sperando in esito assai diverso", ricorda la rosea.

