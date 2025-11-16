Ordonez è uno dei nomi sul taccuino dell'Inter per il futuro? Diverse indiscrezioni di questi giorni procedono in questa direzione e secondo Sportitalia il club nerazzurro sta lavorando a un difensore di prospettiva, probabilmente per giugno. Ma la dirigenza si sta già muovendo in questi momenti. Ordonez, 21enne ecuadoriano del Club Brugge, potrebbe essere un'idea. Circola anche il nome di Oumar Solet, 25enne dell'Udinese.