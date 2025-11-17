Nel corso del suo intervento per 'Radio Anch'io - Lo Sport', il Ministro dello Sport Andrea Abodi ha anche toccato il tema Europei 2032 lanciando rassicurazioni importanti: "Non corriamo il rischio di perdere l'organizzazione; non capisco perché c’è questa capacità di far partire allarmi che non rappresentano la realtà. Saremo pronti per settembre 2026 per fare in modo che la Federazione indichi alla UEFA i cinque stadi. Tre stadi ci sono, due si aggiungeranno sulla base di una competizione tra tutti i candidati".

Abodi prosegue: "È stata chiusa la stagione del prendere atto che gli stadi italiani non siano all’altezza di quelli internazionali, c’è un commissario straordinario che abbiamo nominato, c’è un portafoglio finanziario configurato con il ministro Giancarlo Giorgetti per il fondo equity – ha concluso Abodi –. Stiamo mettendo in campo un’operazione di sistema, ognuno sarà messo nella condizione di superare le pastoie della burocrazia e di avere supporti finanziati non a fondo perduto ma con investimenti che lo Stato farà in tutti progetti stadio".