Luis Henrique alla Roma è una pista che potrebbe concretizzarsi soltanto nei giorni conclusivi della sessione di mercato. Secondo l'emittente radiofonica capitolina Manà Manà Sport, il club giallorosso intende infatti muoversi sulla base di un prestito a titolo temporaneo, al quale potrebbe essere affiancato un eventuale diritto di riscatto, senza impegni a titolo definitivo a breve termine.

Sezione: Mercato / Data: Dom 16 agosto 2026 alle 12:40
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.