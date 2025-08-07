Sembra essere il Nottingham Forest la destinazione più probabile per Jackson Tchatchoua, l'esterno camerunese del Verona ormai sempre più lontano da Inter e Milan. Il club inglese, secondo il quotidiano L'Arena, ha messo sul tavolo del club scaligero un’offerta concreta da dodici milioni di euro più bonus. Per il giocatore è pronto un contratto della durata di quattro stagioni, 

Sezione: Mercato / Data: Gio 07 agosto 2025 alle 08:00 / Fonte: Calciohellas.it
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
