Mauro Icardi ancora in Serie A, ma questa volta con un'altra maglia? La suggestione arrriva dall'estero e stando a quanto riferisce TransferFeed, la Lazio potrebbe mettere nel mirino l'argentino ex Inter, così come Santiago Gimenez del Milan. La notizia è stata ripresa dai colleghi de LaLazioSiamoNoi. Icardi è svincolato dopo l'esperienza al Galatasaray e non ha mai nascosto la volontà di tornare in Italia, magari nel prossimo futuro.
Sezione: Il resto del mercato / Data: Sab 04 luglio 2026 alle 23:19
Niccolò Anfosso
Niccolò Anfosso
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Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione
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