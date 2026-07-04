Mauro Icardi ancora in Serie A, ma questa volta con un'altra maglia? La suggestione arrriva dall'estero e stando a quanto riferisce TransferFeed, la Lazio potrebbe mettere nel mirino l'argentino ex Inter, così come Santiago Gimenez del Milan. La notizia è stata ripresa dai colleghi de LaLazioSiamoNoi. Icardi è svincolato dopo l'esperienza al Galatasaray e non ha mai nascosto la volontà di tornare in Italia, magari nel prossimo futuro.