Un vecchio pallino dell'Inter potrebbe nuovamente comparire all'interno dei radar nerazzurri. Come riportato da Flavio Ognissanti, la scelta di Paolo Vanoli - appena insediatosi sulla panchina della Fiorentina per il suo secondo mandato - di escludere Dodò per la trasferta contro il Venezia sarebbe la certificazione di come il terzino brasiliano non sia cosiderato parte del progetto del tecnico varesino. Essendo il classe 1998 in scadenza nel 2027 e non essendoci stati particolari movimenti per giungere ad un rinnovo, potrebbe prendere piede l'ipotesi di un addio a parametro zero il prossimo giugno o, al limite, di una cessione a gennaio a costi contenuti. In questo senso, la compagine interista potrebbe tornare a monitorare il profilo di un giocatore attenzionato a più riprese in passato.