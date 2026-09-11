La prima giornata di Champions League va in archivio, ma c'è già un dato da tenere in considerazione, che sarà fondamentale a fine stagione per capire quali Paesi potranno portare una squadra in più in Champions, ovvero il Ranking Uefa. Le prime due della graduatoria potranno portare un'ulteriore squadra nella competizione più prestigiosa, attualmente l'Italia occupa la decima posizione grazie soprattutto alla giornata di giovedì con la vittoria del Como sul Lipsia e il pari della Roma a Instanbul contro il Fenerbahce. Inter e Napoli infatti hanno raccolto zero punti nella prima giornata ma c'è ancora tempo per recuperare terreno.

Questa la classifica dopo la prima giornata

1) Azerbaigian 5.125 (1/4)

2) Norvegia 5.000 (4/5)

3) Portogallo 4.700 (5/5)

4) Turchia 4.700 (4/5)

5) Spagna 4.625 (8/8)

6) Inghilterra 4.611 (9/9)

7) Germania 4.571 (7/7)

8) Austria 4.200 (3/5)

9) Slovacchia 4.125 (1/4)

10) Italia 4.071 (7/7)