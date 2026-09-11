La Roma incassa gli elogi di Luca Toni per questo ottimo avvio di campionato che vede i giallorossi appaiati all'Inter in vetta alla classifica. E fra pochi giorni, all'Olimpico, giallorossi e nerazzurri si ritroveranno in uno scontro diretto che promette scintille e che l'ex attaccante della Fiorentina presenta così: "Sono le partite più belle. Per ora alla Roma sta andando tutto bene, poi bisogna vedere quando inizieranno a giocare tre volte a settimana; lì devi essere bravo a gestire le energie. C'è un grande entusiasmo ed è bello affrontare queste squadre quando c'è questo entusiasmo intorno. Poi davanti avrà una squadra forte, per me l'Inter è la squadra più forte anche per i numeri di giocatori che ha, al di là degli undici giocatori che vanno in campo". Toni torna anche sulla partita di Champions League del Bernabeu: "L'Inter ha perso sì, ma ha avuto tante occasioni come le ha avute il Real Madrid. Però lì se le è andata a giocare a viso aperto".

Ma la Roma è rivale credibile per lo Scudetto? "Certo. La Roma deve vivere di entusiasmo e cercare di non esaltarsi troppo quando le cose vanno bene e di non buttarsi giù al primo momento brutto. Serve equilibrio, poi negli undici la squadra è davvero forte. Donyell Malen mi piace tantissimo, è cattivo e ha personalità; ma se Paulo Dybala sta bene fa la differenza".