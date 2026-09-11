La redazione di Tuttomercatoweb.com è andata a scovare le radici calcistiche di Alphadjo Cisse, talento classe 2006 del Milan, ascoltando la testimonianza del suo allenatore ai tempi dell'Indomita 21, a Treviso. Oltre a parlare del passato del giovane talento rossonero, Mattia Graziati ha espresso anche un auspicio per suo ex allievo: "Gli auguro di fare la stessa carriera di Robinho, anche se spero che non segni mai all'Inter perché sono interista (ride, ndr)! Qualche volta gli ho, ovviamente scherzando, che ha scelto la squadra di Milano".