Tutto fatto, come già detto, per il passaggio di Issiaka Kamaté alla squadra B dell'Atletico Madrid. Il classe 2004, protagonista in Serie C con l'Inter U23 nella scorsa stagione, è destinato a sposare la causa dei Colchoneros. Secondo quanto riporta il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, il giocatore si unirà alla seconda squadra di Simeone per 1.7 milioni di euro. L'Inter, oltre all'incasso iniziale, otterrà anche il 30% della rivendita. Se poi le prestazioni in Spagna di Kamaté dovessero convincere particolarmente i nerazzurri, ecco che l'Inter potrebbe esercitare il diritto di recompra, fissato a 8 milioni di euro. Secondo Sky Sport proprio in questi minuti stanno arrivando le firme sui contratti per il trasferimento.

Sezione: Mercato / Data: Mar 01 settembre 2026 alle 15:57
Alessandro Savoldi
vedi letture
Alessandro Savoldi
autore
Alessandro Savoldi
Sin da piccolissimo appassionato di sport a 360°, di calcio in particolare. Dal 2025 segue l'Under23 e la Primavera dell'Inter per FcInterNews.it, sempre con passione, attenzione e cura dei dettagli.