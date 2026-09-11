Su La Gazzetta dello Sport, Edy Reja prova a vedere il bicchiere mezzo pieno in casa Napoli dopo le sconfitte con Inter e Arsenal. "Se ragioniamo attraverso il risultato, è andata male; se riflettiamo su certi episodi e sezioniamo le partite, poteva essere un'altra storia. Ad esempio, di cosa staremmo parlando se al 90' a San Siro Anguissa l'avesse buttata dentro e se sempre al 90' al Maradona De Bruyne avesse trovato qualcuno per il pari?".

"Con il Bologna saranno vietate le distrazioni, servirà riemergere con le qualità che non mancano - aggiunge - Si sono viste cose interessanti, in certi momenti, però è chiaro che poi la realtà viene alterata dal risultato: avesse preso anche solo due pareggi tra Inter e Arsenal, del Napoli si parlerebbe diversamente. Ma Allegri è un eccezionale uomo di calcio, conosce queste dinamiche, sa come uscirne. Statistiche difensive negative? Sono dati legati alla consistenza degli avversari, e riguardando le partite si può tener conto della loro forza d'urto. Ma il Napoli con l'Inter non si è limitato a subire, forse ci è stato costretto in qualche tratto della partita, ma è andato vicino al gol in varie circostanze".