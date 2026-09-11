Domenica pomeriggio grande appuntamento a Busto Arsizio con Javier Zanetti: il vicepresidente dell'Inter è infatti atteso nella località in provincia di Varese come ospite speciale di Ba Cuori Insieme, la manifestazione che mette al centro associazioni, volontari, famiglie e cittadini, alla quale prenderà parte in qualità di fondatore di Fondacion PUPI. "La partecipazione di Fondazione Pupi si inserisce pienamente nello spirito di BA Cuori Insieme, nato per dare voce e visibilità alle realtà che ogni giorno operano a sostegno delle persone più fragili e per creare un’occasione concreta di incontro tra associazioni, istituzioni e cittadini", si legge in una nota diffusa dal Comune bustocco.

"La sua presenza stimolo per i ragazzi che vivono situazioni di fraglilità"

Aggiunge l’assessore all’Inclusione Sociale e Salute, Paola Reguzzoni: "La presenza della Fondazione rappresenta per Cuori Insieme un valore importante. Racconta, attraverso un’esperienza concreta, quanto sia fondamentale costruire reti capaci di stare accanto ai bambini, alle famiglie e alle persone che attraversano momenti di fragilità. È esattamente il messaggio che vogliamo portare nelle piazze: nessuno può rispondere da solo a tutti i bisogni di una comunità. Istituzioni, associazioni, realtà del Terzo Settore e cittadini possono però fare moltissimo quando scelgono di esserci e di farlo insieme. La presenza di Zanetti permetterà di offrire uno stimolo e una testimonianza diretta ai nostri ragazzi, in particolare a coloro che si trovano a vivere situazioni di fragilità".