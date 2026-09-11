Demetrio Albertini parla oggi in un'intervista a La Gazzetta dello Sport sottolineando le difficoltà che il Milan avrà davanti nel percorso verso una possibile lotta Scudetto. Una battaglia nella quale l'ex giocatore dei rossoneri vede per ora davanti altre squadre, rispetto al Diavolo.

"Deve giocare per rientrare in Champions, obiettivo già difficile. Ci sono sei squadre per quattro posti: Inter, Roma, Napoli, Juve, Como e Milan. Inter e Roma davanti a tutte, in lotta per lo scudetto, il Milan provi almeno a stare più in cima possibile e sognare. Anche il mercato è stato da Champions. In Europa League non parte favorito ma sì, può arrivare in fondo. L'Europa è sempre un percorso formativo".