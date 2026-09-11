Doppio retroscena nell'ultimo racconto di Fabrizio Romano pubblicato sul suo canale Youtube, riguardante il Como ma anche l'Inter. La società lariana ha cominciato al meglio il percorso sia in Serie A che in Champions League, dopo aver trattenuto Nico Paz (per il quale c'era una "recompra" da parte del Real Madrid) e anche Cesc Fabregas in panchina.

Secondo quanto riportato nell'ultimo video, Nico Paz la scorsa estate poteva e doveva rientrare al Real Madrid, ma il Como ha contato sulla volontà del giocatore. E Nico Paz ha detto in una chiamata con Mourinho che voleva restare a Como, per crescere ed essere protagonista. Mourinho e il Real contavano su Nico Paz e si sono ritrovati un giocatore che preferiva restare a Como. L'Inter avrebbe voluto provarci, ma Nico Paz è stato onesto sulla sua volontà e il discorso Inter è morto prima di cominciare.

Quanto a Fabregas, sentori di addio quest'estate non ce ne sono mai stati, ma nel 2025 ci aveva provato con grande forza il Bayer Leverkusen. Ci ha provato anche l'Inter col famoso incontro a Londra, presente Ausilio, ma le richieste di Fabregas erano lontane da quello che l'Inter avrebbe dovuto fare in termini di tempi (l'Inter aveva il Mondiale per club di lì a pochi giorni) e di investimenti. Era impossibile procedere e l'Inter ha scelto Chivu con grande convinzione.