Non serviranno ulteriori accertamenti per capire il problema al ginocchio occorso ieri a Istanbul, nella partita contro il Fenerbahçe, a Manu Koné, uscito su sua richiesta al 53' e sostituito da Nicolò Pisilli. Inizialmente prenotate, le visite mediche sono state cancellate dal club giallorosso visto che lo staff ha valutato come leggero l'infortunio del francese, che si candida a partire con la squadra per la trasferta di Torino contro i granata. Nessun dubbio, ad oggi, sulla presenza di Koné sabato 19 settembre alle 18 all'Olimpico contro l'Inter.

Sezione: News / Data: Ven 11 settembre 2026 alle 14:55
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.