Si è completata oggi la prima giornata di Champions con le ultime partite in programma. Di seguito risultati e classifica.

Giovedì 10 settembre 2026

Fenerbahce - Roma 1-1
39' Cristante (R), 48' Brown (F)
PSV Eindhoven - Shakhtar Donetsk 1-1
45'+1' Mendoza (S), 48' Dest (P)
Bayern Monaco-Bodo/Glimt 5-0
47' Musiala, 61' Kane, 77' Davies, 83' Olise, 90'+2 Olise
Manchester United-Sabah 1-0
27' Matheus Cunha, 42' Bruno Fernandes, 45' Sesko, 68' Martinez
Slavia Praga-Lens 2-3
51' Sturm (S), 73' Sima (L), 88' Sturm (S), 90'+1 Thauvin (L), 90'+3 Aguilar (L)
Como-Red Bull Lipsia 4-1
15' Baturina (C), 38' Douvikas (C), 54' Diao (C), 58' Maksimovic (L), 90' Perrone (C)

CLASSIFICA

1. PSG 3 punti (differenza reti +5)
2. Bayern Monaco 3 (+5)
3. Barcellona 3 (+4)
4. Manchester United 3 (+4)
5. Como 3 (+3)
6. Stoccarda 3 (+2)
7. Sporting 3 (+2)
8. Manchester City 3 (+2)
9. Aston Villa 3 (+1)
10. Lens 3 (+1)
11. Betis 3 (+1)
12. Borussia Dortmund 3 (+1)
13. Liverpool 3 (+1)
14. Real Madrid 3 (+1)
15. Arsenal 3 (+1)
16. AEK 3 (+1)
17. Roma 1 (0)
18. Shakhtar 1 (0)
19. PSV Eindhoven 1 (0)
20. Fenerbahce 1 (0)
21. Villarreal 0 (-1)
22. Lille 0 (-1)
23. Slavia Praga 0 (-1)
24. Club Brugge 0 (-1)
25. Inter 0 (-1)
26. Atletico Madrid 0 (-1)
27. Napoli 0 (-1)
28. LASK 0 (-1)
29. Viking 0 (-2)
30. Galatasaray 0 (-2)
31. Porto 0 (-2)
32. Lipsia 0 (-3)
33. Feyenoord 0 (-4)
34. Sabah 0 (-4)
35. Slovan Bratislava 0 (-5)
36. Bodo/Glimt 0 (-5)

Sezione: News / Data: Gio 10 settembre 2026 alle 23:55
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
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