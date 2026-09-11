Dopo l'impresa contro il Wolfsburg nel terzo turno di qualificazione, l'Inter Women di David Sassarini è pronta a scendere in campo per la 1ª giornata della UEFA Women's Champions League. Martedì 22 settembre 2026 alle ore 18:45, allo stadio Brianteo di Monza, l'Inter affronterà il BK Häcken FF in una sfida da vivere insieme a tutti i tifosi interisti. Per l'occasione saranno disponibili tariffe speciali pensate per permettere a tutti di sostenere le Inter Women in una serata europea da non perdere.

PREZZI

Tribuna d'Onore: 10 €

Tribuna Ovest: 5 €

Biglietti a 1 € per:

- Abbonati 2026/27 - Soci Inter Club - Under 18 - Donne

PROMOZIONE SOCI E ABBONATI

Abbonati e Soci Inter Club riceveranno tramite e-mail un codice coupon dedicato che consentirà di accedere alla tariffa speciale da 1 €, fino ad un massimo di 4 biglietti.

ACCESSO ANTICIPATO PER I BIGLIETTI DEL DERBY A SAN SIRO

Tutti i tifosi che acquisteranno un biglietto per Inter-BK Häcken FF e accederanno regolarmente allo stadio il giorno della partita, potranno partecipare a una fase di vendita dedicata per il Derby Inter-Milan in programma a San Siro nel weekend del 14 febbraio 2027 (data e ora da confermare).

Data e modalità di vendita saranno comunicate successivamente su Inter.it.

Sezione: Inter Femminile / Data: Ven 11 settembre 2026 alle 16:31
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.