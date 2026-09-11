Come riporta oggi Tuttosport, "Cristian Chivu ha già vinto la sua grande scommessa estiva". Si tratta di Andy Diouf, preconvocato da Zinedine Zidane per i prossimi impegni della Francia dopo la conferma del ruolo da esterno, lui che era arrivato all'Inter da centrocampista. Piccola curiosità: "Diouf - se convocato - potrebbe ritrovarsi di fronte Federico Dimarco allo Stade de France quando il 2 ottobre è in calendario Francia-Italia".

Finora Diouf ha alle spalle un paio di presenze con l'Olimpica in nazionale, nulla più. In stagione ha giocato tre partite, risultando il migliore col Monza, trascinando i nerazzurri con Napoli e poi costringendo Cucurella agli straordinari a Madrid. "Oggi - in attesa di vedere Djed Spence -, Diouf è una certezza per l’Inter. Se il rientro dell’inglese non è vissuto con ansia è perché l’Inter ha trovato Diouf e ha comunque in Luis Henrique un preziosissimo jolly (il brasiliano è stato titolare a Cagliari)".