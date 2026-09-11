Francesco Totti ha parlato ai margini dell'evento dell'EA7 World Legends Padel Tour della partita contro il Fenerbahçe e delle sue sensazioni riguardo la stagione della Roma dopo l'ottimo avvio di campionato: "Un inizio così prorompente non me l’aspettavo io e non se lo aspettava nessuno. Siamo partiti col piede giusto e con l'acceleratore schiacciato. Spero possa continuare così. Il campionato è ancora lungo e la Champions è un campionato a parte. Perciò penso che quando arriveremo o febbraio o marzo si tireranno le somme”.
C’è qualche analogia con la Roma del 2001?
"Stare qua a fare paragoni è riduttivo. Sono due squadre molto diverse, con tempi e giocatori diversi. Noi eravamo una grande squadra, questa è una bella squadra”.
Li vedi un gradino sopra Napoli, Milan e Juventus come ambizioni e possibilità?
“Per come sono partiti si. Io penso che l’Inter sia la squadra da battere e sarà difficile da battere. Con questa Roma tutto può succedere”.
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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