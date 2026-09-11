È stato presentato quest'oggi a Collecchio Giovanni Fabbian, uno degli ultimi acquisti di casa Parma. Prodotto del vivaio dell'Inter, dove ha avuto modo di lavorare con Cristian Chivu, oggi allenatore dell'Inter, il centrocampista ex Bologna e Fiorentina arriva nel club che ha lanciato il rumeno verso la panchina nerazzurra. E proprio di Chivu e di un eventuale contatto prima di accettare la destinazione ducale gli viene chiesto durante la conferenza stampa: "Ho sentito subito la fiducia da parte della società e del mister. Ho sentito anche qualche compagno ed è stato quello il motivo".

Le ha chiesto qualcosa in particolare Cuesta?

"Io sono un centrocampista a cui piace inserirsi. Devo migliorare sotto tanti aspetti. Faccio quello che reputa giusto il mister. Cerco di mettermi a disposizione dei compagni".