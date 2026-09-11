Il mercato si sarà anche chiuso il 1° settembre, ma non è un mistero che già si stia lavorando per la prossima finestra invernale o addirittura per quella estiva 2027. Non a caso recentemente dall'Inghilterra sono rimbalzate voci circa un interesse dell'Inter nei confronti di Calvin Bassey, difensore del Fulham, con un contratto in scadenza nel 2027. Il suo attuale club, tuttavia, è intenzionato a trattenere il nigeriano e si prevede che avvierà le trattative per un prolungamento del contratto.

Secondo quanto riportato, il Fulham desidera avere chiarezza sul futuro di Bassey entro la fine di dicembre, al fine di evitare incertezza riguardo a uno dei suoi difensori chiave. L'Inter starebbe monitorando gli sviluppi e potrebbe farsi avanti se le trattative tra il nazionale nigeriano e il club londinese non dovessero portare a un accordo. Le prestazioni di Bassey in Inghilterra hanno consolidato la sua reputazione sin dalle esperienze con i Rangers e l'Ajax, e la sua combinazione di forza, velocità e capacità di impostare il gioco da dietro lo ha reso una figura importante sia per il club che per la Nazionale.