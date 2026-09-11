L'Inter, sulla carta, parte con un vantaggio sulla concorrenza da doppia cifra, secondo Roberto Pruzzo: "In queste prime giornate ho notato che c'è un miglioramento delle squadre a ridosso dell'Inter, che comunque mi sembra che abbia dieci punti di vantaggio - le parole dell'ex attaccante della Roma raccolte da Sportmediaset -. Però poi, i campioni d'Italia dovranno anche saperli gestire questi punti, e soprattutto, arrivare ad averlo effettivamente in classifica questo vantaggio. La Roma è una delle squadre che può competere per i primi posti. Il Como non è più una sorpresa. E poi ci sono le solite grandi squadre, che al momento sembrano un attimino indietro: parlo di Napoli, Juventus, Milan... Spero di non essermi dimenticato nessuno".