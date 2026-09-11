Questra estate Andrea Pinamonti si è trasferito dal Sassuolo alla Lazio. Uno step voluto fortemente dall'attaccante classe '99 scuola Inter, che alla vigilia della partita contro il Milan all'Olimpico ha rilasciato un'intervista a DAZN in cui ha raccontato le proprie ambizioni in biancoceleste, le proprie intenzioni e ha detto la sua su un compagno di squadra, arrivato assieme a lui ad agosto, che con la punta di Cles condivide un passato (più recente) in nerazzurro, vale a dire Davide Frattesi: "Sono orgoglioso di essere arrivato in questa società storica e importantissima. Non farò promesse sui gol, ma prometto il massimo impegno e che darò tutto per questa maglia. Nell’ultima stagione ho sfiorato la doppia cifra. Non ascolto cosa si dice di me, sono giudizi degli altri e ognuno esprime il proprio pensiero. Ogni giocatore può piacere o non piacere. Non mi soffermo più di tanto, ho imparato a ragionare con la mia testa. Sono contento di quello che ho fatto finora, ma so che ho molto da dare".
"Frattesi porterà la mentalità vincente che ha accumulato all'Inter - ha aggiunto Pinamonti -. Dal mio punto di vista posso portare esperienza, non sono più giovanissimo e ne ho accumulato un po’. In questo gruppo ci sono tanti giovani, quindi cercherò di mettermi a disposizione e rispondere alle loro domande".
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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