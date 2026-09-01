Sembrava destinato a volare in Germania, dove ad attenderlo c'era il Borussia Dortmund che,secondo radiomercato, aveva superato la concorrenza dell'Inter. Il club nerazzurro era pronto a investire un milione di euro per Roberto Scaglione, classe 2010, trequartista del Genoa considerato tra i migliori prospetti del calcio italiano della sua generazione. Tutto fatto? Macchè.

Alla fine a spuntarla è stato il Parma che mettendo sul piatto, fa sapere Gianluca Di Marzio, 2 milioni più 3 milioni di bonus e il 15% sulla futura rivendita, ha convinto il Grifone a cedere il proprio giocatore. Un'operazione conclusasi la scorsa notte con un autentico blitz dei gialloblu.

Sezione: Mercato / Data: Mar 01 settembre 2026 alle 13:18
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.