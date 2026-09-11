Finisce dopo quasi vent'anni l'avventura europea di Juan Cuadrado. Il terzino colombiano, visto in Italia con diverse maglie tra le quali anche quella dell'Inter, tornerà infatti a giocare in patria coi Millonarios di Bogotà. Cuadrado ha affidato ai suoi social il messaggio di congedo: "Dopo quasi 20 anni in Europa non so cosa scrivere... Posso semplicemente dire grazie a ogni club che mi ha permesso di crescere come calciatore e come persona. Un ringraziamento speciale va alla Vecchia Signora, la squadra in cui ho trascorso il periodo più lungo della mia carriera. Grazie Italia, ti sarò sempre grato".