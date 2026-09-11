Ormai è pronto. John Stones, qualora ce ne fosse bisogno, nei secondi 45 minuti di Madrid ha dato ampia dimostrazione di aver raggiunto un livello di condizione fisica adeguata.

Chivu prepara il match di lunedì con l'Udinese e l'ex City potrebbe fare il suo esordio dall'inizio in maglia nerazzurra per prendersi cura del connazionale Davis.