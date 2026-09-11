Elisa Polli ha firmato ufficialmente il nuovo contratto con l'Inter fino al 30 giugno 2029. A comunicarlo è l'Inter attraverso una nota sul sito. Ecco quanto pubblicato dall'organo del club.
"FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto di Elisa Polli. L’attaccante classe 2000 vestirà la maglia nerazzurra fino al 30 giugno 2029".
L'attaccante è in nerazzurro dal 2021 dopo le esperienze con Matelica, Jesina, Tavagnacco ed Empoli.
Sezione: Inter Femminile / Data: Ven 11 settembre 2026 alle 11:30
Autore: Antonio Di Chiara
Autore: Antonio Di Chiara
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