In vista della partita di lunedì sera contro l'Inter, da casa Udinese arrivano una serie di notizie riguardanti lo stato di salute di alcuni giocatori. Come riporta La Gazzetta dello Sport, non ci sarà Oumar Solet, che contro la Lazio ha accusato un fastidio alla coscia risultato poi una lesione al muscolo pettineo della gamba sinistra: due settimane di stop circa, rientro previsto dopo la sosta.

Ai box per guai muscolari anche Zaniolo e Palma, oltre a Juan David Arizala, mentre sono più lunghi i tempi per Piotrowski, che ha accusato un'aritmia cardiaca benigna per la quale servirà un intervento di ablazione e lo stop fino a metà ottobre. Continua anche il recupero di Zanoli, operato a fine gennaio per il crociato ma che potrebbe essere pronto tra una ventina di giorni.