Si avvicina l’addio di Issiaka Kamate all’Inter. Il giovane nerazzurro è diretto a Madrid, dove nella giornata di oggi sosterrà le visite mediche prima di firmare il contratto con l’Atletico Madrid B. A riferirlo è Matteo Moretto, secondo cui la trattativa tra i due club è ormai definitivamente chiusa. Dopo l’accordo raggiunto tra i club, restano dunque soltanto gli ultimi passaggi formali: visite mediche e firma sul contratto.

Il calciatore proseguirà dunque il suo percorso di crescita nella seconda squadra dei Colchoneros.