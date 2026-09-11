Sono 22 i convocati del tecnico della Casertana Vinicio Espinal per la gara esterna di Sesto San Giovanni contro l'Inter 23 in programma domani pomeriggio. Ecco l'elenco completo:

Portieri: De Lucia, Magro, Schiedo.

Difensori: Belli, Caporale, Favale, Kontek, Martino, Oukhadda, Rocchi.

Centrocampisti: Arzillo, Di Tacchio, Henin, Mehic, Pezzella, Sandri, Vezzoni.

Attaccanti: Bentivegna, Castelli, Colley, Manconi, Piovanello.

Sezione: L'avversario / Data: Ven 11 settembre 2026 alle 19:43
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.