Parlando in collegamento con Sky Sport, Paolo Condò offre due chiavi di lettura diverse delle sconfitte di Inter e Napoli in Champions League: "L'Inter se l'è giocata fino in fondo contro un avversario terribile. Per me questa sconfitta è la rondine che non fa primavera, per me si qualificherà tra le prime otto. Vedremo la seconda partita. Il Napoli invece ci lascia dubbiosi, perché la sensazione è quella di una squadra a fine ciclo. C'è ancora un numero imponente di giocatori che erano in rosa nell'anno dello Scudetto di Luciano Spalletti, bisogna vedere Massimiliano Allegri come rivitalizzerà la squadra".