Parlando in collegamento con Sky Sport, Paolo Condò offre due chiavi di lettura diverse delle sconfitte di Inter e Napoli in Champions League: "L'Inter se l'è giocata fino in fondo contro un avversario terribile. Per me questa sconfitta è la rondine che non fa primavera, per me si qualificherà tra le prime otto. Vedremo la seconda partita. Il Napoli invece ci lascia dubbiosi, perché la sensazione è quella di una squadra a fine ciclo. C'è ancora un numero imponente di giocatori che erano in rosa nell'anno dello Scudetto di Luciano Spalletti, bisogna vedere Massimiliano Allegri come rivitalizzerà la squadra".

Sezione: Focus / Data: Ven 11 settembre 2026 alle 19:58
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Christian Liotta
autore
Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.