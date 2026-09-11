A margine del suo intervento al 'Tempo delle Donne' in Triennale Milano, il presidente della FIGC Giovanni Malagò ha parlato del nuovo corso della Nazionale italiana di Roberto Mancini partendo da un dato confortante: "Sulle convocazioni non so niente, però ho visto che ci sono tanti giovani che stanno facendo molto bene, almeno in questo inizio di campionato. Gli italiani non sono poi così tanti, però ci sono quelli di doppia nazionalità e mi fa piacere che hanno scelto di stare con noi. La fiducia ci deve essere e ci manca solo che non ci sia. Mi sembra anche che ci sia energia e positività - ha aggiunto -, poi è tutto da dimostrare sul campo".
Sezione: News / Data: Ven 11 settembre 2026 alle 18:39 / Fonte: ANSA
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.
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