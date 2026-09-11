Ashley Young, ex esterno dell'Inter ai tempi in cui Antonio Conte sedeva sulla panchina dei nerazzurri, ha raccontato un aneddoto su una trovata da parte del tecnico leccese nel corso di un'intervista rilasciata ad High Performance: "C'erano delle volte in cui ci svegliavamo alle nove, facevamo colazione alle 10 per allenarci alle 11. Quindi tutti noi ci preparavamo e ci organizzavamo senza problemi. Verso le 10.45 eravamo pronti per uscire e chiedevamo a uno dei collaboratori: "Il mister è pronto per andare?". E lui ci rispondeva di no, così mandavamo il team manager a parlargli. Lui tornava e ci diceva che dovevamo andare a pranzo alle 12, quindi potevamo pranzare e riposarci per allenarci alle 14. Tutto il gruppo si guardava chiedendosi: 'Ma se siamo qui dalle nove, perché?'. Era semplicemente uno dei suoi modi per metterci alla prova, per vedere se qualcuno sarebbe andato alla sua porta a dirgli qualcosa. C'erano tanti giocatori più anziani che volevano girarsi a dirgli qualcosa, e lo fecero. Furono quelli che poi vennero mandati via".