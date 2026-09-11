Nonostante l'arrivo last minute di Gabriel Jesus, il Barcellona è convinto di dover ancora ingaggiare un centravanti e che questo sarà il suo obiettivo principale all'apertura del mercato invernale del 2027. Data questa situazione, il club blaugrana sa che l'acquisto di Julian Álvarez sarà impossibile a causa della posizione dell'Atletico Madrid, e che quello di Lautaro Martínez dall'Inter sarà ancora più difficile, secondo quanto riportato da Bitbol.co.

In tale contesto, Deco ha iniziato a valutare seriamente Luis Suarez, la stella colombiana dello Sporting Lisbona. Nella finestra di mercato appena conclusa, il Barcellona ha contattato i suoi rappresentanti, ma non ha presentato un'offerta formale allo Sporting Lisbona. Il club portoghese non era disposto a cederlo e ha mantenuto il punto facendo riferimento alla clausola rescissoria, rifiutando quindi anche offerte provenienti dalla Premier League e dalla Saudi Pro League.

La discrepanza tra la sua clausola rescissoria e il suo valore di mercato spiega perché l'interesse del Barcellona non si sia concretizzato. Oggi Suarez varrebbe 85 milioni di euro. Secondo Deco, direttore sportivo del Barcellona, ​​corrisponde al profilo ricercato dal club: un punto di riferimento, un fiuto per il gol, la capacità di calciare i rigori e una grande precisione sotto porta. Il campionato portoghese non è la Liga, ma 38 gol in un anno e quattro in cinque partite avvalorano l'ipotesi che Deco non avesse scelto un nome a caso.

Sebbene al momento non ci siano contatti ufficiali, si ritiene che il Barcellona tornerà alla carica con tutte le sue forze per l'acquisto di Luis Suarez , considerandolo un'opzione concreta grazie alle sue statistiche significative, al fatto che è un nazionale colombiano e che costerebbe molto meno di Lautaro o Julian.