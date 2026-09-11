FC Internazionale Milano e BBVA hanno presentato ufficialmente ieri, nel corso di un evento da cui vi abbiamo già riportato gli interventi di Marotta, Ricci, Zanetti e Rizzi, la nuova partnership, in occasione di un evento dedicato ai media presso l’Inter HQ.
Con l'accordo annunciato lo scorso 28 luglio, BBVA è diventata Official Sleeve Partner della Prima Squadra maschile, di Inter Women, Inter U23, Inter U20 e Inter Legends, oltre a Front Jersey Partner delle squadre giovanili maschili e femminili del Club, dall'U18 in giù.
A fare gli onori di casa, con un saluto iniziale, il Presidente dell’Inter Giuseppe Marotta. Durante la conferenza stampa sono intervenuti Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer di FC Internazionale Milano e Walter Rizzi, Head of Digital Banking di BBVA Italia. L’evento ha visto inoltre la presenza del Vice President dell’Inter Javier Zanetti.
Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer di FC Internazionale Milano, ha dichiarato: “Siamo felici di ospitare BBVA nella nostra sede e di dare ufficialmente il via a questo nuovo percorso insieme. Già in queste prime settimane di collaborazione, abbiamo riconosciuto in BBVA una visione di crescita e innovazione pienamente in linea con quella del nostro Club, insieme ad una forte ambizione di creare valore concreto per le persone e le nostre community. Siamo convinti che questa partnership ci offrirà nuove opportunità per rafforzare il rapporto con i nostri tifosi, evolvere ulteriormente l’ecosistema digitale del Club e sviluppare esperienze sempre più innovative e rilevanti.”
Walter Rizzi, Head of Digital Banking di BBVA Italia, ha dichiarato: “Vedere il nostro logo sulla maglia dell'Inter è un momento importante per BBVA. Questa partnership è il segno concreto del nostro impegno di lungo periodo nel Paese: vogliamo continuare a crescere insieme ai nostri clienti, offrendo prodotti innovativi e un'esperienza digitale sempre più semplice e vantaggiosa. Essere accanto a uno dei club più amati e seguiti al mondo ci permette di avvicinarci a milioni di persone che condividono i nostri stessi valori di fiducia, innovazione ed eccellenza”.
L'impegno di BBVA in Italia
In occasione della presentazione, BBVA ha ribadito la solidità del proprio percorso di crescita nel mercato italiano, dove la banca si avvicina ormai a quota 1 milione di clienti e continua a registrare una crescita sostenuta dei volumi.
Ha inoltre presentato la sua nuova offerta dedicata a chi è già cliente della banca digitale, attiva dal 1° ottobre, che prevede un tasso fino al 4,25% sulla nuova liquidità, confermando la volontà della banca di offrire condizioni vantaggiose anche a chi ha già scelto BBVA. Il posizionamento del conto corrente BBVA con interessi mensili nel lungo termine viene confermato estendendo al 31 dicembre 2030 il periodo nel quale la Banca si impegna a corrispondere interessi a tutti i propri clienti (rispetto alla precedente scadenza del 31 dicembre 2027).
L’iniziativa si affianca all’offerta dedicata ai nuovi clienti, che prevede un tasso del 4% e un cashback del 4% per 6 mesi, attiva dall’8 settembre all’11 dicembre, una delle offerte più competitive del mercato bancario italiano. L’offerta si inserisce nell’ambito di “BBVA, digitale e banca banca”, la più grande campagna di comunicazione mai realizzata dalla banca in Italia, con presenza televisiva e out-of-home su tutto il territorio nazionale.
La partnership con l'Inter
La collaborazione tra BBVA e Inter unisce l'attenzione del Club verso i propri tifosi all'approccio digital-first di BBVA, con l'obiettivo di sviluppare contenuti esclusivi, iniziative dedicate e nuove opportunità per la community di tifosi e appassionati.
BBVA sta inoltre lavorando allo sviluppo di iniziative dedicate ai propri clienti legate all'esperienza allo stadio, tra cui un programma a estrazione che darà l'opportunità ai vincitori di accedere a biglietti nei settori più prestigiosi di San Siro, che saranno presentate nelle prossime settimane.
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
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