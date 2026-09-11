Dopo una giornata di riposo concessa al gruppo da Cristian Chivu, ieri l'Inter è tornata ad allenarsi, con buone notizie per il tecnico soprattutto sul settore degli esterni. In primis da Federico Dimarco, che ha svolto una seduta personalizzata, come riporta La Gazzetta dello Sport, ma in campo e a forte intensità. Il giocatore è pronto quindi a tornare oggi in gruppo e in vista di lunedì tra i convocati, per la sfida contro l'Udinese.

Lavoro individuale anche per Djed Spence, che ancora non è mai finito tra i convocati (sta completando la riatletizzazione dopo un problema fisico accusato al Mondiale). L'inglese, come riporta la rosea, spera di esserci contro la Roma.