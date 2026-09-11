Il Liverpool ha approfittato della trattativa per Curtis Jones per palesare il suo interesse nei confronti di Aleksandar Stankovic. Questo è il retroscena riportato da TeamTalk in Regno Unito: i Reds hanno colto l'occasione per valutare se il promettente giovane centrocampista sarebbe stato disponibile quest'estate e se fosse ancora interessato a lui. Stankovic era tra i giocatori di cui si parlava in orbita Liverpool durante l'estate vista anche la richiesta di informazioni, nonostante il club insistesse sul fatto che un nuovo centrocampista non fosse essenziale o centrale nei propri piani di mercato, a prescindere dall'eventuale partenza, poi verificatasi, di Jones.

L'Inter, secondo il portale, aveva preso in considerazione l'idea di cedere nuovamente Stankovic quasi immediatamente dopo il suo rientro a titolo definitivo. Una delle possibili soluzioni era un prestito con obbligo di riscatto, e il Liverpool era tra i club che si erano informati sulla sua disponibilità. L'Inter ha infine chiarito che Stankovic sarebbe rimasto nel club nerazzurro, con l'allenatore Cristian Chivu impressionato dal centrocampista e pronto a dargli l'opportunità di mettersi in mostra in prima squadra. Il Liverpool, però, valutare nuovamente le proprie opzioni a centrocampo nel 2027, e il nome del figlio d'arte rimane tra quelli in cima alla lista dei monitorati. Tutto dipenderà in larga misura dai numeri di Stankovic durante la sua prima stagione di ritorno all'Inter e se la fiducia riposta in lui da Chivu verrà ripagata.