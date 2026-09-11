Perché l'Inter non riesce a fare lo step decisivo nei big match di Champions League? La domanda, dopo il ko dei nerazzurri a Madrid, trova questa risposta da parte di Beppe Bergomi: "La mia convinzione è sempre la stessa sull'Inter: si vede che sta cercando di fare un passo in avanti, di fare un calcio molto rischioso in Europa - la premessa dello Zio a Sky Sport -. L'Inter non può fare il blocco basso come il Real Madrid per poi ripartire in velocità perché non ha gente di gamba in avanti. Quindi deve sempre rischiare nella costruzione, portare tanti uomini oltre la linea della palla, e dietro deve lasciare gli uno contro uno. E quindi diventa difficile. In questi anni - prosegue Bergomi - la società ha sempre pensato di provare a trovare un numero 10 tipo Nico Paz. Quest'estate ha tentato di prenderlo, poi dopo è andato al Como, dove sta facendo molto bene. E dico che in un centrocampo dove tutti sono numeri 10 servirebbe anche un elemento più strutturato. Ci sono delle pedine che, secondo me, messe dentro in questa squadra potrebbero renderla ancora più forte in Europa".