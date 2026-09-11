Appuntamento con il Salotto di FcInterNews. Si è conclusa la prima giornata di Champions League. L'unica italiana a vincere è il Como, ma Allegri strappa applausi a differenza di Chivu sui quotidiani sportivi. Prepariamoci insieme a Inter-Udinese con le ultimissime da Appiano.

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Sezione: In Primo Piano / Data: Ven 11 settembre 2026 alle 19:00
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.