Domani pomeriggio arriva al Breda di Sesto San Giovanni la Casertana, prossima avversaria dell'Inter Under 23 reduce dalla pesante sconfitta contro il Picerno di lunedì scorso. Il tecnico dei Falchetti Vinicio Espinal presenta così la squadra di Stefano Vecchi: "Andremo ad affrontare una squadra di talento che predilige il 3-5-2 con tanta qualità. Non sarà una gara semplice: con i giovani ci sono tanti up e down, può succedere sempre di tutto, ma sono molto forti e come detto bisogna assolutamente fare attenzione fin dall’inizio. Dobbiamo essere aggressivi, attenti e dobbiamo far prevalere la nostra esperienza contro un avversario molto bravo".

Dobbiamo fare bene anche per i tifosi

Domani è prevista la presenza di un nutrito numero di tifosi rossoblu: "Abbiamo sempre la responsabilità di rappresentare questo club e questa città. Dobbiamo cercare di fare bene anche per loro. La Casertana che ho in mente l’abbiamo vista solo in parte in queste gare, adesso dobbiamo mettere insieme i pezzi e fare in modo di vederla per un intero incontro. Non ci saranno Ambrosca, Girelli e Junior mentre Manconi ci sarà. L’abbiamo tenuto in via precauzionale fermo qualche giorno ma sarà regolarmente in campo”.