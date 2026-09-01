Ora è ufficiale. Con una nota l'AlbinoLeffe ha annunciato di aver acquisito a titolo temporaneo dall'Inter le prestazioni sportive del calciatore Lamine Ballo, terzino/esterno destro classe 2007, sino al 30 giugno 2027.

Il comunicato

"Lamine Ballo, la carriera Nativo di Adzopé (Costa d’Avorio), Ballo – trasferitosi da giovanissimo nel piacentino - è cresciuto calcisticamente nel Settore Giovanile dell’Inter. Dopo una parentesi alla Cremonese, infatti, in nerazzurro ha completato tutta la trafila giovanile sino in Primavera, categoria in cui ha affrontato anche la Youth League. A livello internazionale, Ballo ha indossato la maglia della Nazionale Italiana U17, U18 e Under 19, raccogliendo complessivamente 11 presenze con le giovanili azzurre"

"Sono entusiasta per questa nuova esperienza: ho già avuto modo di osservare la squadra ieri sera contro l’Ospitaletto, non vedo l’ora di dare anche il mio contributo per andare a caccia di tutti gli obiettivi stagionali - le prime parole di Lamine Ballo -. Credo di essere nel posto giusto per provare a dimostrare il mio valore tra i pro“. A Lamine, che indosserà la maglia numero 77, un caloroso benvenuto da parte di tutta la famiglia AlbinoLeffe e un grosso in bocca al lupo per il suo futuro a Zanica".