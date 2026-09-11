I tifosi dell'Inter possono tirare un sospiro di sollievo, perché ad oggi è improbabile che Marcelo Brozovic vesta un'altra maglia di Serie A. Il club qatariota Al Sadd ha infatti avviato concrete trattative per ingaggiare a parametro zero il centrocampista croato, ex giocatore del club saudita Al Nassr. Brozovic aveva lasciato l'Al Nasr alla scadenza del suo contratto con i campioni del campionato saudita al termine della scorsa stagione 2025/2026, diventando un giocatore svincolato, status attuale anche dopo la chiusura del mercato estivo.

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Winwin ha appreso che Brozovic è in trattative con l'Al Sadd sulle questioni economiche, oltre a dover definire il suo ruolo nella squadra qualora venisse ufficialmente ingaggiato. Fonti interne hanno riferito alla testata araba che il croato non ha ricevuto alcuna offerta né ha avviato trattative con l'Al Ahli negli ultimi tempi, contrariamente a quanto circola sui social media e sui principali organi di informazione. Brozovic compirà 34 anni il prossimo novembre. Si è trasferito all'Al Nassr nell'estate del 2023 dall'Inter per circa 15,7 milioni di euro e ha disputato 124 partite in varie competizioni, realizzando 8 gol e fornendo 23 assist.