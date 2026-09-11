David Pizarro, ex centrocampista di Roma e Inter, si dice convinto che l'Inter colmerà quest'anno il gap con le big europee in prospettiva Champions. Parlando a margine dell'EA7 World Legends Padel, il cileno esprime un auspicio per il suo ex compagno di squadra Cristian Chivu: "A livello fisico, in Europa si gioca un campionato completamente diverso. Però secondo me l'Inter ha una rosa molto attrezzata; negli ultimi turni ha fatto vedere la sua forza e credo che quest'anno sia molto importante a livello europeo. Me lo auguro per Cristian Chivu che conosco come tanta gente dell'Inter. Credo che la partita del Bernabeu abbia soddisfatto i tifosi dell'Inter".

Sempre a proposito di Inter Pizarro ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Sicuramente vincere sempre ti porta tanto stress. Ha vinto tanto, giocato finali di Champions e non sarà facile. Ma l'altra sera al Bernabeu Chivu era molto soddisfatto. Bisogna chiudere le partite, soprattutto quando hai le occasioni. E quando non castighi tu, ti castigano loro".