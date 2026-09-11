Carlos Augusto ha inanellato due belle prove tra Serie A e Champions League, subentrando con un assist nella sfida contro il Napoli e poi giocando da titolare (con un gol) il confronto di Coppa del Bernabeu contro il Real Madrid. Due partite che hanno confermato l'affidabilità del brasiliano sia da terzo in difesa che da quinto di centrocampo. Proprio per questo, in società si ragiona per il possibile prolungamento dell'accordo coi nerazzurri.

"La volontà di dirigenza e allenatore è quella di blindare il giocatore, rinnovando e adeguando il contratto in scadenza nel 2028, anche attraverso una carezza dal punto di vista economico - si legge sul Corriere dello Sport -. Dovrà essere piuttosto il giocatore a convincersi che all’Inter può dare un contributo enorme e ricevere in cambio continuità importante, nonostante nelle gerarchie parta dietro Bastoni e Dimarco. I dialoghi procederanno nelle prossime settimane. Intanto il brasiliano potrebbe essere ancora impiegato lunedì, nel posticipo in programma al Meazza contro l’Udinese. Dimarco ieri ha lavorato individualmente a forte intensità in campo ad Appiano Gentile e tra oggi e domani potrebbe già essere nuovamente in gruppo. A quel punto toccherà a Chivu decidere come gestire il suo rientro".