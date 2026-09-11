Gli ultimi posti per assistere a Inter-Udinese, Monday Night Match della quarta giornata di Serie A, in programma luned' 14 settembre a San Siro, sono disponibili su inter.it/tickets. Non solo: i tifosi potranno acquistare gli ultimi tagliandi anche il giorno della partita alle biglietterie nei pressi dello stadio, che apriranno alle ore 17:45, tre ore prima del fischio d'inizio. Per Inter-Udinese non verrà aperta la consueta rivendita dedicata agli abbonati.

Il pre-partita sarà ancora una volta ricco di intrattenimento e momenti imperdibili con l’Inter Live Show, che accompagnerà i tifosi dall’apertura dei cancelli fino al fischio d’inizio. Sul palco si alterneranno giochi, musica con il DJ e tante attività pensate per coinvolgere il pubblico, insieme a numerosi ospiti speciali pronti a rendere unica l’attesa verso Inter-Napoli. Sarà inoltre attivo il live entertainment su maxischermo tramite QR code: una nuova possibilità per coinvolgere maggiormente i tifosi, rendendoli parte attiva dello spettacolo di San Siro. Il pubblico potrà scattarsi fotografie da trasmettere al maxischermo, scegliere le tracce musicali preferite per caricare la squadra e partecipare alla speciale illuminazione del Meazza grazie alle torce dei propri smartphone, per diventare protagonisti di un momento unico e sorprendente.

Torna inoltre il concorso dedicato ai tifosi nerazzurri, con in palio le maglie gara dell’Inter. Partecipare è semplice e gratuito: sarà possibile farlo entro un’ora dal calcio d’inizio, con la premiazione che avverrà direttamente sul palco a bordocampo, regalando ai vincitori un’esperienza ancora più speciale nel cuore del Meazza.

INTER STORE E PUNTI VENDITA

In occasione di Inter-Udinese saranno attivi diversi punti vendita ufficiali nerazzurri nei pressi dello stadio, per permettere a tutti i tifosi di acquistare i prodotti Inter e prepararsi al meglio al matchday. Dall’abbigliamento ufficiale ai gadget dedicati, gli Inter Store offriranno un’esperienza completa per vivere l’atmosfera di San Siro già prima del fischio d’inizio.

L’Inter Store San Siro aprirà alle ore 18:45, mentre i punti vendita Game Day Nord e Sud saranno attivi fin dalle 16:45. Tutti i punti vendita resteranno aperti fino a un'ora dopo il fischio finale del match.

IMPORTANTI INFORMAZIONI PER L'ACCESSO A SAN SIRO

L'apertura dei cancelli per Inter-Udinese è in programma alle ore 18:45. Considerato il grande afflusso previsto si raccomanda a tutti i tifosi di presentarsi allo stadio a ridosso dell'orario di apertura dei cancelli.

Si ricorda a tutti i tifosi che è severamente vietato fumare all'interno dell'impianto: in caso di mancato rispetto del regolamento, verrà applicato il codice di condotta.

LA NUOVA NUMERAZIONE DEGLI INGRESSI

La numerazione degli ingressi dello stadio è stata modificata: non sono più presenti gli ingressi dal 7 al 10. Sul lato ovest della cancellata, in corrispondenza dei settori rossi, non sono più previsti ingressi: queste aree saranno utilizzate esclusivamente come uscite di emergenza e potranno essere aperte durante il deflusso al termine della partita.

Le persone con disabilità potranno accedere allo stadio attraverso la PC4, situata a fianco dell'ingresso 11.

INGRESSI CONSIGLIATI E OBBLIGATORI

Sul proprio titolo di accesso ogni spettatore troverà indicato l’ingresso consigliato per accedere allo stadio. Nella maggior parte dei casi si tratta di un’indicazione e non di un ingresso obbligatorio: gli spettatori potranno utilizzare anche gli altri ingressi disponibili, scegliendo eventualmente quello con la coda più scorrevole.

Fanno eccezione tre ingressi, che sono obbligatori ed esclusivi:

Ingresso 2: obbligatorio per i titoli di accesso al Secondo Verde;

Ingresso 3: obbligatorio per i titoli di accesso al Terzo Verde;

Ingresso 15 bis: obbligatorio ed esclusivo per i titoli di accesso al Terzo Blu – settore ospiti.

COME RAGGIUNGERE SAN SIRO

Il nuovo assetto degli ingressi, determinato dall'allestimento del cantiere all'interno del quale verrà costruito il nuovo stadio, sarà operativo già a partire dalla prima giornata di campionato. Per questo motivo i parcheggi destinati alle auto sono stati ridotti e nel corso della stagione andranno progressivamente a diminuire.

La scelta del mezzo pubblico consigliato varia in base al settore di appartenenza:

Settori Arancio, Verde e Rosso: si consiglia di utilizzare la metropolitana M1 (linea rossa) e scendere alla fermata Lotto.

Settori Arancio, Blu e Rosso: è possibile utilizzare la metropolitana M5 (linea lilla), scendendo al capolinea San Siro Stadio, oppure il tram 16, con fermata Stadio Meazza.

Attenzione: via dei Piccolomini è chiusa al transito pedonale.