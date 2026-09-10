Arrivano indicazioni più precise sulle condizioni di Jakub Piotrowski. Il centrocampista dell’Udinese dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico per correggere la lieve aritmia cardiaca emersa dopo la partita contro la Lazio. La scelta è stata presa per risolvere definitivamente il problema e consentire al giocatore di tornare all’attività agonistica nelle migliori condizioni possibili. Parallelamente, resta prudenza sulle condizioni di Oumar Solet. Lo staff medico friulano attende infatti ulteriori accertamenti sull’infortunio agli adduttori prima di definire con precisione tempi e modalità del recupero.

Piotrowski, circa quattro settimane di stop

Secondo quanto riportato da TuttoUdinese, per Piotrowski è previsto uno stop di circa quattro settimane. Il polacco salterà sicuramente la trasferta contro l’Inter del 14 settembre e la successiva sfida con il Cagliari del 19. A rischio anche il match contro il Torino del 12 ottobre. L’obiettivo dello staff di Kosta Runjaic sarebbe quello di riavere il centrocampista a disposizione per la gara contro il Lecce, in programma il 18 ottobre.

Niente Nazionale per il centrocampista

L’intervento avrà conseguenze anche sul fronte della Polonia. Piotrowski era infatti tra i giocatori in corsa per una convocazione, ma sarà costretto a saltare il prossimo ciclo di impegni internazionali. Non potrà quindi prendere parte alle gare contro Bosnia, Svezia e Romania, concentrandosi interamente sul recupero e sul successivo ritorno in campo con l’Udinese.